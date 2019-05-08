Более 20 ударов. Наркоман зарезал скупщика металла

Преступник нанес более 20 ударов ножом, чтобы забрать деньги.

8 мая в специализированном межрайонном уголовном суде ЗКО судья Бакыт Ермаханов зачитал приговор по делу об убийстве, которое произошло в декабре 2018 года, передает Zakon.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД".

Из материалов дела следует, что 23 октября прошлого года было установлено, что подсудимый хранил при себе опиум. Он был задержан в Уральской противочумной станции, при нем был шприц с наркотиком. По данному факту было заведено уголовное дело. После чего в середине декабря прошлого года Бурцев несколько раз сдавал металл в пункт приема Джумабаеву, при этом он заметил, что у скупщика металла при себе всегда есть крупная сумма денег.

26 декабря в 8.00 Бурцев приехал в данный пункт приема, расположенный по улице Конкина, подошел к Джумабаеву, когда тот переодевался, и напал на него с ножом сзади. Ему он нанес не менее 20 ударов. Потерпевший от полученных травм скончался. Подсудимый украл 170 тысяч тенге и скрылся с места преступления. В ходе судебного разбирательства по данному факту он свою вину признал.

Подсудимый уже был неоднократно судим и отбывал наказание в местах лишения свободы.

- Суд приговорил Бурцева признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьями 296 УК РК "Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, прекурсорами без цели сбыта"и назначил наказание в виде штрафа в размере 50 МРП. Также Бурцев признан виновным по статье 192 УК РК "Разбой", ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет и по статье 99 УК РК "Убийство" - 17 лет. Окончательно назначить наказание сроком на 18 лет лишения свободы, отбывать наказание Бурцев будет в учреждении уголовной исполнительной системы чрезвычайной безопасности. Взыскать с Бурцева в пользу потерпевшего 170 тысяч тенге материального ущерба и 3 миллиона тенге в качестве компенсации морального вреда, - зачитал приговор Ермаханов.

Подсудимому назначили принудительное лечение от наркомании по месту отбывания лишения свободы.

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