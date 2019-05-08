В Караганде новорожденную назвали именем героини из "Игры престолов"

Пользователи соцсетей жестко раскритиковали родителей, давших своей дочери необычное имя.

Родители новорожденной карагандинки выбрали для нее необычное имя - девочку назвали именем героини из "Игры Престолов" Дейнерис.

Своей радостью карагандинцы решили поделиться со всем городом. Они сделали пост в популярном паблике в Instagram. Однако реакция оказалось неожиданной - на молодых родителей обрушился град критики. Комментаторы считают, что над девочкой будут издеваться в школе.

- Я ожидала такой реакции людей, потому что люди любят судить других непонятно за что. Когда я услышала впервые это имя, я в него буквально влюбилась, и муж тоже. Но не из-за того, что крутой персонаж, и не потому, что это очень известный сериал, а просто понравилось имя. Родные отреагировали поначалу не хорошо, но когда малышка родилась, это отошло на второй план. Она досталась мне очень тяжело, были тяжелые роды, и поэтому для меня главное, что она здорова, - сказать мать Римма в интервью Sputnik Каза хстан.

Римма признается, что не любит обычные имена. У супругов уже есть мальчик, которого назвали Адрианом. Молодая мама рассказывает, что очень долго искала его в интернете. Римму не беспокоит, что над ее дочерью будут смеяться, как пророчат комментаторы.

- Я этого не позволю. Дочь буду растить, чтобы она гордилась своим именем и не стыдилась, - заявила Римма.

"Игра престолов" - американский телесериал в жанре фэнтези, основанный на цикле романов "Песнь Льда и Огня" Джорджа Р. Р. Мартина. Всего сериал состоит из восьми сезонов. На предстоящей неделе фанаты ждут выхода пятой серии последнего сезона.

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