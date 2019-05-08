В Алматы 472 вкладчика ЖССБ получили ключи от квартир по программе "Нұрлы жер"

Всего с начала 2019 года 12 656 казахстанцев приобрели свое жилье с помощью ЖССБ.

Это новые жилые дома в Алатауском районе Алматы, в микрорайоне "Саялы". Здесь ключи от квартир новоселам вручили заместитель акима Алматы Мухит Азирбаев и заместитель председателя правления Жилстройсбербанка Жанар Жубаниязова.

- Сегодня мы все вместе отмечаем новоселье наших горожан. Алатауский район, в котором они будут жить – один из новых и развивающихся районов. Здесь есть школы, больницы, детские сады, спортивные комплексы. И мы приложим все усилия для его дальнейшего процветания, чтобы нашим жителям здесь жилось комфортно, - рассказал Мухит Азирбаев.

- Вкладчики банка приобрели свои квартиры, накопив на минимальный первоначальный взнос 20% и оформили в рамках программы "Нұрлы жер" через Жилстройсбербанк займы по ставке 5% годовых, - пояснила Жанар Жубаниязова. – Эту программу мы реализуем вместе с акиматом Алматы. Они помогают возводить жилые дома, а мы выдаем доступные займы. Ожидаем, что до конца года еще 1 000 алматинцев отметят новоселье. Дополнительно к этому, в рамках акции "Жасыл мекен" наши сотрудники помогают озеленить территорию домов, где вкладчики приобрели квартиры. Сегодня мы высадили 50 саженцев берез.

Жилье, которое вкладчики ЖССБ приобрели по госпрограмме "Нұрлы жер", было сдано в чистовой отделке, и стоимость 1 кв.м. составила 159 000 тенге.

Например, при покупке однокомнатной квартиры стоимостью 6,4 млн тенге, на депозите в банке нужно было накопить 1,3 млн тенге. Семье Молдир Азанбековой для этого понадобилось два года. Теперь она вместе с супругом и двумя детьми отмечает новоселье.

- Мы никогда не имели своего жилья. Работая с мужем в исследовательском институте научными сотрудниками, жили на служебной квартире. Естественно там мы не чувствовали себя полноправными хозяевами. Собственная квартира дает уверенность в завтрашнем дне. Оплата по кредиту за нее не обременяет наш семейный бюджет. Ежемесячная сумма погашения займа составляет 45 000 тенге, - делится вкладчица ЖССБ Молдир Азанбекова.

Другой вкладчице банка понадобилось немного больше времени, чтобы накопить на первоначальный взнос.

-Мы собирали деньги на депозите Жилстройсбербанка три года, - говорит Гульжан Дарбакулова. – Когда возможность была, старались перечислять больше, чем больше. Накопили и вот сегодня получили ключи от трехкомнатной квартиры. У нас большая семья - трое детей.

- Я копил на депозите Жилстройсбербанка два года, собрал 1,5 миллиона тенге, в итоге получил квартиру - говорит Максат Мамадияров. - Я госслужащий, работаю в университете. Мы уже переехали сюда недавно с супругой и сынишкой, ждем еще пополнения в семье. В месяц плачу по 46 тысяч тенге, заем оформил на 20 лет.

- Я ждала эту квартиру 5 лет, копила на депозите, в итоге выкупила свое жилье полностью, - делится радостью Макен Кулбаева. – Очень рада. Буду жить здесь с удовольствием.

Всего с начала 2019 года 12 656 казахстанцев приобрели свое жилье с помощью ЖССБ, из них 3 132 - в рамках программы "Нұрлы жер". Всего же, по данным акиматов регионов, по госпрограмме в этом году планируется ввести в эксплуатацию 14 220 квартир по всему Казахстану. Обо всех строящихся объектах можно узнать, пройдя на сайт baspana.kz.

Мы планируем, что до конца года будет распределено еще тысячу квартир в рамках 18-ти жилых домов, которые строятся по программе акимата г.Алматы. Если говорить в целом по Казахстану, то на сегодня по программе "Нурлы жер" за 2019 год нами уже оформлено 3152 квартиры. У ЖСБК есть и свои, рыночные, программы. Так, к примеру, по нашей программе "Свой дом" заемщик имеет возможность при наличии на депозите 20% от суммы получить займ под 7%

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