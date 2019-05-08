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В Казахстане ограничат зоны для полетов

Документ разработан в рамках закона "Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации".

Фото : outsideonline.com8 мая 2019, 17:25

Министр обороны разработал проект приказа "Об утверждении Перечня запретных зон и зон ограничений полетов", сообщает Zakon.kz.

Документ разработан в рамках закона "Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации".

- Проектом приказа предусматривается утверждение перечня запретных зон и зон ограничений полетов, - сообщили в Минобороны.

Как отмечается, реализация проекта приказа не повлечет финансовых затрат из государственного бюджета, не касается торговли товарами, услугами или прав интеллектуальной собственности и не затрагивает интересы субъектов частного предпринимательства.

С полным текстом документа можно ознакомиться на официальном сайте в разделе "Проекты НПА".


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