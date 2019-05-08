Верховный суд освободил осужденного за убийство 94-летнего ветерана войны

Верховный суд освободил из-под стражи Суркова, назначив наказание в виде ограничения свободы сроком на 5 лет.

Верховный суд освободил из-под стражи ветерана войны Ивана Суркова, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ВС РК.

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда рассмотрела уголовное дело в отношении 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны Ивана Суркова. Осужденному было назначено 4 года лишения свободы. Он признан виновным в убийстве в августе 2018 года брата своей жены из-за ссоры и личных неприязненных отношений.

Кассация отменила приговор по следующим основаниям.

- Учтено, что Давыдов пришел к Суркову в дом, принес с собой и сам распил бутылку водки, после чего у них возникла ссора. При этом Сурков был трезв. На этой почве Сурковым Давыдову нанесены повреждения, повлекшие его смерть. Приняты во внимание 94-летний возраст Суркова, состояние здоровья (инвалидность второй группы, психическое расстройство, на фоне чего фактически совершено преступление), участие в Великой Отечественной войне, наличие боевых наград - орденов Отечественной войны 1 степени и Славы 2-й степени, медалей, коллективное письмо о не лишении его свободы и положительная характеристика бывших коллег по работе, - сообщили в ВС РК.

Эти обстоятельства признали исключительными, учитывая которые признано достаточным и справедливым назначить наказание ниже низшего предела, предусмотренного ст.99 ч.1 УК – ограничение свободы, под контролем уполномоченного государственного органа. Отягчающие обстоятельства по делу отсутствуют.

Верховный суд в связи с этим освободил из-под стражи Суркова, назначив наказание в виде ограничения свободы сроком на 5 лет.

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