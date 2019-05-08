Аким СКО: Мой дядя воевал в Кенигсберге и дошел до Германии

9 мая для нас священный, великий праздник - Аксакалов.

Накануне Дня Победы аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов посетил ветеранов Великой Отечественной войны. С наступающим праздником глава региона поздравил Николая Демина и Султана Мухамеджанова, вручил им цветы и памятные подарки, передает пресс-служба акимата области.



Николая Ивановича Демина призвали на фронт когда юноше не было еще 18 лет. В апреле 1944 года солдат попадает в пехоту на Белорусский и Прибалтийский фронт. После ранения пошел в танковые войска. День Победы ветеран встретил в Прибалтике. Будничные моменты армейской службы запечатлены на фотографиях. Здесь и товарищи, и боевой конь ветерана – танк Т-34. После демобилизации и до выхода на пенсию Николай Иванович трудился главным диспетчером на Трестсоюзцелинвод.

- 9 мая для нас священный, великий праздник. Праздник благодарности потомков перед всеми ветеранами войны, ветеранами тыла. Наше поколение в вечном, неоплатном долгу перед Вами. Ваша жизнь – яркий пример патриотизма. Низкий Вам поклон и благодарность, - сказал аким области Кумар Аксакалов.

В свои 92 года Николай Иванович ведет активный образ жизни, встречается с молодежью. Любит читать, в беседе с главой региона прочел ему "Песню о шинели" из поэмы "Василий Теркин". Кумар Аксакалов в свою очередь рассказал, что его дядя тоже был ветераном.

- Мой дядя Бакен Жумабаев тоже воевал, был пулеметчиком. Воевал за взятие Кенигсберга. Дошел до города Росток в Германии. Я помню, мы 9 мая всегда к нему приходили и поздравляли. После войны он вернулся в родной аул, работал агрономом. В свободное время писал стихи. У него была большая тетрадь, исписанная стихами. Он нам на 9 мая читал их, - рассказал глава региона.

Побывал в этот день глава региона в гостях у ветерана ВОВ Султана Мухамеджанова. По словам фронтовика, воевал он в Украинском фронте и в стрелковых полках. После войны 40 лет проработал на государственной службе на благо родного региона. Аким области выразил ветерану войны слова благодарности за его ратный подвиг, пожелал крепкого здоровья и благополучия.

- Вы, пройдя столько испытаний в жизни, много сделали для развития города, экономики. Спасибо вам за то, что вы есть, за то, что вы сделали. Очень важно, чтобы вы – свидетели тех страшных лет, как можно больше находились среди нас, среди молодежи, - сказал аким области Кумар Аксакалов.

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