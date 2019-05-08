В трех областях сменились руководители территориальных налоговых органов

Новых госслужащих представили коллективам.

Сразу в трех областях сменили руководители Департаментом государственных доходов, передает Zakon.kz.

По информации Комитета госдоходов, Орынов Галымжан Калдыкозович назначен руководителем Департамента государственных доходов по Кызылординской области. Коллективу его представили заместитель председателя Комитета государственных доходов МФ РК Умирзак Бейспеков и заместитель акима Кызылординской области Куаныш Искаков.

Орынов Галымжан Калдыкозович 1975 года рождения, казах.

Образование высшее, в 1996 году окончил Казахский институт потребительской кооперации, в 2010 году и Международный Казахско-Турецкий университет им.К.А Яссави, по специальности экономист,юрист, магистр экономических наук. В налоговой системе работает с 1996 года.

С 1996 года по 2006 год, занимал должности инспектора, главного инспектора, начальника отдела, заместитель председателя Налогового комитета по Казыгуртскому району ЮКО, с 2006 года по 2007 год - заместитель председателя Налогового комитета по Сарыагашскому району ЮКО, с 2007 года по 2011 год- председатель Налогового комитета по г. Кентау ЮКО,

С 2011 года по 2018 год -заместитель руководителяДепартамента государственных доходов по ЮКО. С 2018 года руководитель

управления финансового обеспечения Комитета государственных доходов

Министерства финансов Республики Казахстан.

С 8 мая 2019 года - руководитель Департамента государственных доходов по Кызылординской области.

Ерлибек Зикеев назначен руководителем Департамента государственных доходов по Жамбылской области. Его представил коллективу заместитель Председателя Комитета

государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан Талгат Мамаев.

Зикеев Ерлибек Киргизбаевич 1962 года рождения, казах.

Образование высшее, окончил в 1988 году Алматинский институт народного хозяйства, в 2001 году Кыргызско-Российскую академию образования,

квалификация – экономист, юрист. В налоговой системе начал работать с июня 1997 года.

С 1997 года 1998 года - начальник отдела Налогового комитета по Кордайскому району Жамбылской области, с 1999 года до 2006 года - руководитель налоговых управлений по Кордайскому и Т.Рыскуловскому районам Жамбылской области, с 2006 года до 2007 года - начальник управления Налогового комитета по Костанайской области, с 2007 года до 2010 года – руководитель

налогового управления по г.Рудный.

С 2010 года до 2011 года - заместитель руководителя налогового департамента по Алматинской области, с 2011 года до 2014 года - Заместитель руководителя Налогового департамента по

Восточно-Казахстанской области, с 2014 года до 2018 года - руководитель управления государственных доходов по городу Тараз, с 2018 года -

руководитель управления Комитета государственных доходов МФ РК.

С 8 мая 2019 года - руководитель Департамента государственных доходов по Жамбылской области.

Заместитель Председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан Жайдар Инкербаев представил коллективу Департамента государственных

доходов по Западно-Казахстанской области нового руководителя Департамента госдоходов по региону Жанболата Тлеулес.

Тлеулес Жанболат Кийкбаевич, 1979 года рождения, казах.

Образование высшее, окончил в 2001 году Центрально-Азиатский университет, квалификация – экономист. В налоговой системе начал работать с октября 2001 года.

С 2001 года по 2004 год - ведущий специалист, главный специалист Налогового комитета по Атырауской области, с 2004 года по 2011 год - главный эксперт Управления международного налогообложения Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан, с 2011 года по 2012 год - заместитель руководителя Налогового управления по г. Атырау.

С 2012 года по 2014 год - заместитель руководителя Налогового департамента по Атырауской области, с 2014 года по 2018 год - руководитель управления государственных доходов по городу Атырау, с октября 2018 года - заместитель руководителя Управления налогообложения нерезидентов Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики

Казахстан.

С 8 мая 2019 года - руководитель Департамента государственных доходов по Западно-Казахстанской области.

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