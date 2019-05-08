Казахстанцы почтили память погибших солдат во Франции

4670 советских солдат захоронены в некрополе.

Гимн Казахстана прозвучал на самом большом советском военном кладбище в городе Нуайе-Сен-Мартен. Официальные делегации нашей страны, а также ряда государств независимого содружества почтили память участников Второй Мировой войны, передает "Хабар 24".

4670 советских солдат захоронены в некрополе. В основном в братских могилах. Имена большинства из них так и остались неизвестными.

Дипломаты Казахстана, Армении, России, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана возложили цветы к памятнику. В церемонии также приняли участие представители французских ветеранских организаций.

- Это честь для нас – участвовать в такой церемонии, посвященной памяти участников Второй Мировой войны, которые воевали бок о бок с нашими партизанами. И я особенно благодарю казахский народ за то, что он помогал освобождать Францию. Сегодня мы чтим память воинов, которые погибли на французской земле, - говорит комендант авиабазы Бернар Мюрес.

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