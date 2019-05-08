Назначен глава госцентра поддержки национального кино

Им стал Андрей Хазбулатов.

Андрей Хазбулатов назначен председателем правления Государственного центра поддержки национального кино, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу министерства культуры и спорта Казахстана.

- Приказом министра культуры и спорта Республики Казахстан Арыстанбека Мухамедиулы Андрей Хазбулатов назначен Председателем Правления Некоммерческого акционерного общества "Государственный центр поддержки национального кино, - говорится в сообщении.

Андрей Хазбулатов – доктор философии (PhD), ассоциированный профессор, один из авторов-разработчиков Концепции культурной политики РК до 2050 года, Закона РК "О кинематографии".

В разные годы работал в Казахской национальной академии искусств имени Т. Жургенова, президентом АО "Фонда духовного развития народа Казахстана" Министерства культуры Республики Казахстан, генеральным директором Казахского научно-исследовательского института культуры.

Обладатель Государственной стипендии деятелей культуры и искусства, награжден благодарственным письмом Президента Республики Казахстан, член Национального научного совета Республики Казахстан, лауреат премии Фонда Первого Президента Республики Казахстан – Лидера нации за высокие достижения в области науки и техники, Заслуженный деятель Казахстана, член Национальной комиссии Республики Казахстан по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО.

Является научным и художественным руководителем отечественных и зарубежных проектов в сфере культуры и искусства. Автор свыше 50 научных публикаций и двух монографий.

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