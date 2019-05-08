Произведено кадровое назначение в Службе государственной охраны РК
Ермек Сагимбаев возглавил Службу охраны Президента.
Фото : Advantour8 мая 2019, 18:40
Распоряжением Главы государства Сагимбаев Ермек Алдабергенович назначен заместителем начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан – начальником Службы охраны Президента Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.
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