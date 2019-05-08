Президент подписал Закон соглашения, ведущего к образованию зоны свободной торговли
Реализация соглашения позволит нарастить экспорт отечественных товаров на перспективный рынок Ирана.
Фото : Политанализ.com8 мая 2019, 18:47
Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Временного соглашения, ведущего к образованию зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и его государствами – членами, с одной стороны, и Исламской Республикой Иран, с другой стороны", сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.
25 апреля министр национальной экономики Республики Казахстан Руслан Даленов представил проект закона.
- Реализация данного соглашения позволит нарастить экспорт отечественных товаров на перспективный рынок Ирана с населением более 80 млн человек. В целом заключение такого рода соглашений является одним из инструментов по продвижению экспорта на мировые рынки. Объем взаимной торговли с Ираном в 2018 году составил 516,3 млн долларов, из них 82,6% составил наш экспорт в Иран. Основные экспортные товары – это ячмень, стальной прокат, семена рапса и баранина, - сообщил Даленов в ходе заседания верхней палаты парламента РК.
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