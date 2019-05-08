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Несколько законов подписал Касым-Жомарт Токаев

Ратифицировано соглашение о функционировании филиала МГУ.

Фото : Грозный-Информ8 мая 2019, 18:55

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения о порядке управления авторскими и смежными правами на коллективной основе", сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Также президент подписал Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о функционировании Казахстанского филиала Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова".


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