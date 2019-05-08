Представители БРК рассказали об инструментах финансовой поддержки

Стоит отметить, отличительной чертой БРК являются гибкие условия кредитования.

Банк Развития Казахстана (БРК, "дочка" Холдинга "Байтерек"), деятельность которого направлена на реализацию государственной политики в области диверсифицикации экономики страны и развития инфраструктуры и индустрии в обрабатывающей промышленности, на инвестиционном рынке существует с 2001 года.

За годы своей деятельности Банк успел зарекомендовать себя в качестве главного специализированного института развития, обеспечивающего своевременное и достаточное финансирование проектов в сфере промышленности и инфраструктуры. На данный момент в портфеле БРК находятся 64 инвестиционных проекта и экспортных операций на сумму 5,3 трлн тенге, он занимает 48% рынка долгосрочного кредитования несырьевых секторов экономики. Тем не менее, останавливаться на достигнутом в Банке не планируют. Согласно стратегии организации, в период с 2014 по 2023 годы там намерены вложить около 4,4 трлн тенге в развитие обрабатывающих производств и промышленной инфраструктуры. Такие данные озвучил старший банкир БРК Владимир Ли во время конференции на полях выставки казахстанских производителей "ULTTYQ ÓNIM".

По словам Владимира Ли, на сегодняшний день полный список инструментов финансовой поддержки Банка состоит из 9 направлений. Это средне - и долгосрочное кредитование инвестиционных проектов, кредитование экспортных (предэкспортных) операций, кредитование текущей деятельности в рамках инвестиционного проекта с целью пополнения оборотных средств, финансирование лизинговых сделок, финансирование банков в целях стимулирования кредитования экономики страны, софинансирование/синдицированное финансирование, финансирование через облигационный займ, мезонинное финансирование и прочее. У каждого инструмента различные условия, характеристики и лимиты финансирования. В частности, минимальная сумма финансирования Банком Развития инвестиционного проекта устанавливается в размере, эквивалентном 7 (семи) миллиардам тенге, при этом минимальная сумма финансирования Инвестиционного проекта, реализуемого в сфере производства продуктов питания и напитков, устанавливается в размере, эквивалентном 3 (трем) миллиардам тенге, при финансировании экспортной (предэкспортной) операции, устанавливается в размере, эквивалентном 1 (одному) миллиарду тенге.

Стоит отметить, отличительной чертой БРК являются гибкие условия кредитования. К примеру, в качестве залогового имущества может рассматриваться имущество, которое поступит в будущем в соответствии с бизнес-планом или ТЭО проекта.

Подробнее об услугах Банка, можно ознакомиться на сайте БРК https://www.kdb.kz/services/

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