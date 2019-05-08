FlyArystan продал больше половины билетов по минимальной стоимости

Всего за эти дни авиакомпания перевезла более 10 тысячи пассажиров по четырем направлениям маршрутной сети – из Алматы в Нур-Султан, Тараз, Караганду, Уральск и обратно.

FlyArystan подводит первые итоги операционной деятельности за первую неделю полетов, сообщает Zakon.kz.

Всего за эти дни авиакомпания перевезла более 10 тысячи пассажиров по четырем направлениям маршрутной сети – из Алматы в Нур-Султан, Тараз, Караганду, Уральск и обратно. Своевременность выполнения рейсов достигла 82%, а коэффициент загрузки воздушных судов составил 94%. Общее количество проданных билетов с 29 марта по сегодняшний день превысило 70 тысяч билетов.

- Менее чем за месяц нам удалось продать 100% билетов на первые рейсы, и к моменту первых полетов, совершенных 1 мая из Алматы в Нур-Султан и Тараз, свободных мест в продаже уже не было. В первую очередь, это коснулось рейсов на праздники и выходные дни. Так, билеты стоимостью до 10 тысяч составили больше половины от общего количества проданных билетов в период с 1 по 7 мая по всем направлениям. В то время как по направлениям из Алматы в Нур-Султан, Тараз и Караганду эта цифра превысила 2/3 всех проданных билетов, – отметила директор по продажам и маркетингу FlyArystan Жанар Жайлауова. – Бывалые путешественники уже сейчас планируют свои перелеты с FlyArystan, потому как на сайте открыта продажа билетов до 26 октября. А это значит, что дешевые места на самые "горячие дни" начали раскупаться уже сейчас. Поэтому надеяться забронировать билет по минимальному тарифу за несколько дней до вылета не стоит. Мы рекомендуем "ловить" выгодные цены на сайте flyarystan.com прямо сейчас.

Напоминаем, что с 30 мая авиаперевозчик начнет полеты по новым направлениям из южной столицы в Павлодар, минимальная стоимость билетов в который начинается от 6999 тенге и Шымкент, минимальная стоимость перелетов в который составляет от 4999 тенге в один конец.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!