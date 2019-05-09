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Президент Ирана пригрозил возобновить обогащение урана

Иран может возобновить процесс обогащения урана до 20% всего за четыре дня.

Фото : Handelsblatt9 мая 2019, 00:48

Иран проинформировал ряд европейских стран, а также Китай и Россию о том, что он отказывается от реализации части ядерного соглашения 2015 года, передает РБК.

Агентство отмечает, что о деталях Тегеран проинформировал верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерику Могерини как координатора сделки по ядерной программе.

Полный текст заявления опубликован на сайте президента Ирана. В нем говорится, что страны — участницы сделки не предприняли конкретных шагов, чтобы "компенсировать [ущерб от] санкций США". Из-за этого Тегеран не видит иного выхода, кроме как "сократить свои обязательства".

Иран может возобновить процесс обогащения урана до 20% всего за четыре дня заявил руководитель Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи, передает иранское агентство Tasnim.


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