Полиция Туркестанской области задержала банду домушников

Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составила несколько миллионов тенге.

В Туркестанской области стражи порядка ликвидировали преступную группу, промышлявшую кражами чужого имущества, на счету которой оказалось более 40 фактов квартирных краж, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составила несколько миллионов тенге.

В полицию с заявлением обратились десятки потерпевших о том, что у них из дома неизвестные похитили телефоны, деньги и другие ценные вещи. Один из местных жителей сообщил, что в начале мая ночью в его дом проникли неизвестные лица и украли два сотовых телефона, общей стоимостью 100 тысяч тенге. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 188 УК РК "Кража".

Для раскрытия квартирных краж в отделе полиции создали следственно-оперативную группу. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Ордабасинского РОП задержали преступную группу в Шымкенте.

Ими оказались четверо жителей города, двое из которых ранее судимы. На сегодня следствием установлена причастность преступной группы к 42 фактам квартирных краж.

Молодые люди ночью проникали в дома потерпевших, где похищали в основном телефоны и деньги. Так, в апреле месяце воришки проникли ночью в дом в селе Шубарсу, откуда похитили не только сотовый телефон, но и 200 тысяч тенге из автомашины потерпевшего. В настоящее время по данным фактам полицейскими проводится досудебное расследование по статье "Кража".

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!