Американская спортсменка заявила, что побьет Нурмагомедова
Я бы побила его в схватке по дзюдо. Уверена на 100 процентов.
Фото : Fightnews Asia9 мая 2019, 01:59
Двукратная олимпийская чемпионка по дзюдо, американка Кайла Харрисон заявила, что легко побьет Хабиба Нурмагомедова. Девушка выдвинула лишь одно правило — бой должен проходить в рамках ее любимого вида спорта, сообщает Life.ru.
- Я бы побила его в схватке по дзюдо. Уверена на 100 процентов. Я бы победила Хабиба, - сказала олимпийская чемпионка.
Харрисон уверена, что у нее будет сокрушительное преимущество, если Нурмагомедов не сможет наносить удары.
Менеджер Кайлы Али Абдель-Азиз, который также связан рабочими отношениями с Хабибом, рассказал, что их бой вполне возможен, если на то будет благословение денежного бога.
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