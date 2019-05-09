Американская спортсменка заявила, что побьет Нурмагомедова

Я бы побила его в схватке по дзюдо. Уверена на 100 процентов.

Двукратная олимпийская чемпионка по дзюдо, американка Кайла Харрисон заявила, что легко побьет Хабиба Нурмагомедова. Девушка выдвинула лишь одно правило — бой должен проходить в рамках ее любимого вида спорта, сообщает Life.ru.

- Я бы побила его в схватке по дзюдо. Уверена на 100 процентов. Я бы победила Хабиба, - сказала олимпийская чемпионка.

Харрисон уверена, что у нее будет сокрушительное преимущество, если Нурмагомедов не сможет наносить удары.

Менеджер Кайлы Али Абдель-Азиз, который также связан рабочими отношениями с Хабибом, рассказал, что их бой вполне возможен, если на то будет благословение денежного бога.

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