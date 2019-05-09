Месси плакал в раздевалке после поражения от "Ливерпуля"

Он также вступил в перепалку с группой болельщиков.

Плеймейкер "Барселоны" Лионель Месси расплакался в раздевалке после поражения от "Ливерпуля" в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов, передает Eurosport.

Лео отказался от общения с журналистами и добрался до аэропорта отдельно от команды - там у него случилась ссора с группой болельщиков. Ранее сообщалось, что Месси покинул раздевалку через два часа после окончания матча.

В первом матче с "Ливерпулем" команда Эрнесто Вальверде победила со счетом 3:0, а Месси оформил дубль. В ответной игре "Барса" сгорела со счетом 0:4 и покинула турнир.

Месси побеждал в Лиге чемпионов четыре раза: в 2006, 2009, 2011 и 2015 годах.

В финальном матче против "Манчестер Юнайтед" в 2011 году Лео забил победный мяч.

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