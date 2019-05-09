"Их бы в окоп". Ветераны высказались о фразе "Можем повторить"

Их бы на неделю в окоп да под дождь, да чтобы в рукопашную потом. Не дай бог, конечно, такого повторения - ветеран.

Три ветерана Великой Отечественной войны рассказали о своем отношении к фразе "можем повторить", георгиевских ленточках и молодежи, передает "Точка".

Так. 94-летний ветеран Петр Арышев отметил, что сейчас люди интересуются историей, уважительно относятся к пожилым. Он также рассказал, что чувствует особое внимание 9 мая.

- По поводу выражения “можем повторить” тоже выскажусь: так идиоты только говорят. Их называют псевдопатриотами. Их бы на неделю в окоп да под дождь, да чтобы в рукопашную потом. Не дай бог, конечно, такого повторения, - отметил он.

Другой ветеран, 97-летний Виктор Волкович расстроился, когда увидел фотографии с георгиевской лентой на бутылках водки.

- Разве так можно? Это какой скотиной надо быть?! На такой ленте награды государственные размещены, это символ победы, а они ее на водку и макароны. Увидел бы - собрал все ленты и домой унес. Сволочи, - заявил Волкович.

90-летний Виктор Жиляев вспомнил, что День Победы был для него праздником и не праздником одновременно.

- Мы собирались за столом, поминали погибших, радовались, что выжили, войну не вспоминали почти. Это сейчас журналистам интересно, что было самое страшное - ищите всякое, что покрепче, а мы хотели забыть это все. Радовались, что живы. Радовались, что похоронок больше не будет, счастливы были, что страна производит не танки, а хлеб, не истребители, а гражданские самолеты. А сейчас включишь телевизор - там война, тут война… За что, спрашивается, мы воевали? За что умирали мои друзья и родственники? Опять пора промышленность на военные рельсы переводить. Или уже… Я не пойму, - сказал Жиляев.

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