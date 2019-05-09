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Крупный пожар на рынке в Актобе потушили

Площадь пожара составила 1650 кв.м

Фото : КЧС МВД РК9 мая 2019, 07:58

Пожарные потушили крупный пожар на Центральном рынке Актобе, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.

Площадь пожара 1650 кв.м. Пожар ликвидирован в 06:28. Жертв и пострадавших нет.

В тушении пожара были задействованы 127 человек личного состава и 20 единиц пожарной техники ДЧС Актюбинской области.

Возгорание на территории рынка произошло 9 мая в 04:30. Загорелась крыша торгового павильона "Айсултан".


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