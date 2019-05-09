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Токаев: Наш священный долг – помнить уроки той страшной войны

Сегодня, 9 мая, в Казахстане и ряде стран мира отмечается День Победы.

Фото : Pixabay9 мая 2019, 08:18

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем Победы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

"Дорогие соотечественники!

Сердечно поздравляю вас с Днем Победы!

Этот праздник дорог каждому из нас.

Наш народ внес бесценный вклад в общую Победу. Казахстанцы героически сражались на всех фронтах войны, и почти половина из них не вернулась домой. Их отвага и несгибаемая воля позволили сохранить мир и покой на Земле.

Благодаря самоотверженности тружеников тыла Казахстан сыграл особую роль в снабжении армии. В годы войны в нашу республику были эвакуированы сотни заводов и фабрик. Мы отправили на фронт тысячи вагонов одежды и продуктов питания.

Наш священный долг – помнить уроки той страшной войны и свято чтить беспримерный подвиг старшего поколения.

Желаю ветеранам и труженикам тыла здоровья, долгих лет жизни, бодрости духа!

Мира и благополучия всем казахстанцам!", - говорится в тексте поздравления.

Сегодня, 9 мая, в Казахстане и ряде стран мира отмечается День Победы.


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