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Спустя 60 лет археолог вернул украденный фрагмент Стоунхенджа

Судьба еще двух частей, извлеченных в тот день, остается неизвестной.

Фото : Pixabay9 мая 2019, 09:33

Археолог, который украл фрагмент камня Стоунхенджа в 1958 году, накануне своего 90-летия решил его вернуть, сообщает Lenta.ru.

Из-за слабого здоровья Роберт Филлипс, живущий в США, не смог прилететь в Великобританию и отправил сыновей доставить археологическую ценность.

В 1958 году он входил в команду, которая выполняла археологические работы на мегалитическом сооружении, в ходе которых несколько камней были укреплены металлическими штырями. После такого вмешательства остались три каменных стержня, один из которых и забрал Филлипс.

Судьба еще двух частей, извлеченных в тот день, остается неизвестной.

Ученые предполагают, что изучение возвращенного фрагмента поможет ответить на вопрос о происхождении Стоунхенджа.


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