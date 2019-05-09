Токаев возложил цветы к монументу Отан қорғаушылар в Нур-Султане
9 мая с утра на площади у монумента Отан қорғаушылар звучали песни военных лет, а у Вечного огня был построен Почетный караул.
Фото : elorda.info9 мая 2019, 10:16
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев возложил цветы к монументу Отан қорғаушылар в Нур-Султане, передает корреспондент Zakon.kz.
Отдать дань Великой Победе пришли депутаты Парламента РК, члены правительства РК, ветераны Великой Отечественной войны и рядовые граждане.
9 мая с утра на площади у монумента Отан қорғаушылар звучали песни военных лет, а у Вечного огня был построен Почетный караул.
Были возложены цветы к Вечному огню. После участники мероприятия минутой молчания почтили память, погибших в годы войны.
Айша Тулеубекова, Нур-Султан
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