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Токаев возложил цветы к монументу Отан қорғаушылар в Нур-Султане

9 мая с утра на площади у монумента Отан қорғаушылар звучали песни военных лет, а у Вечного огня был построен Почетный караул.

Фото : elorda.info9 мая 2019, 10:16

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев возложил цветы к монументу Отан қорғаушылар в Нур-Султане, передает корреспондент Zakon.kz.

Отдать дань Великой Победе пришли депутаты Парламента РК, члены правительства РК, ветераны Великой Отечественной войны и рядовые граждане.

9 мая с утра на площади у монумента Отан қорғаушылар звучали песни военных лет, а у Вечного огня был построен Почетный караул.

Были возложены цветы к Вечному огню. После участники мероприятия минутой молчания​ почтили память, погибших​ в годы войны.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан


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