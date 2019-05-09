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Кот съел осу и обрел популярность

Изображение раздутой морды сиамского кота получило почти 50 тысяч ретвитов и 166 тысяч лайков.

Фото : Twitter9 мая 2019, 11:45

Пользовательница Twitter Джорджия Дебелиус поделилась фотографией раздувшегося от аллергии кота, принадлежащего ее кузине. Изображение питомца напомнило комментаторам множество известных личностей, передает Lenta.ru.

- Кот моей кузины съел осу, и я не могу дышать, - прокомментировала снимок Дебелиус.

Изображение раздутой морды сиамского кота получило почти 50 тысяч ретвитов и 166 тысяч лайков. Некоторые подписчики жалели питомца и делились снимками своих собак и кошек. Однако многие увидели в этом повод для шуток.

Наибольшее количество подписчиков принялись сравнивать кота с персонажами различных фильмов и актерами. Многие увидели в нем внешнее сходство с Королем Ночи из сериала «Игра престолов». Некоторые вспомнили, как персонаж Тигра из книги про Винни Пуха едва не проглотил пчелу.

Однако наибольший восторг вызвало предположение, что кот похож на актера Рона Перлмана, который стал известен благодаря роли Хеллбоя.

Позднее Дебелиус выложила снимок кота после того, как у него спал отек. Так она попыталась успокоить встревоженных подписчиков.


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