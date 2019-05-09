Спасибо вам за стойкость и отвагу - Султанов поздравил ветеранов

Мы всегда будем равняться на вас, бережно хранить традиции, которые вы заложили - аким Нур-Султана.

Аким Нур-Султана Бахыт Султанов поздравил ветеранов с Днем Победы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима города.

"Дорогие ветераны! Уважаемые жители столицы и гости!

Сердечно поздравляю вас с Днём Великой Победы!

Для каждого из нас этот праздник – дань памяти и уважения ветеранам войны!

Мы выражаем слова искренней признательности и безграничной благодарности ветеранам Великой Отечественной войны, тем, кто ковал Победу в тылу, и всем людям старшего поколения, подарившим нам мирное и светлое будущее.

Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев, говоря о ветеранах, отмечает: "Чем больше времени проходит, тем больше осознания великих свершений Великой Победы, которое свершило ваше поколение".

Уверен, что молодое поколение будет также крепко любить свою Родину и всегда помнить о несгибаемом героизме отцов и дедов! Низко склоняя голову перед светлой памятью павших, мы чествуем тех, кто и сегодня находится в строю.

Спасибо вам за стойкость и отвагу, мужество и силу духа, за бессмертный подвиг и Великую Победу!

Мы всегда будем равняться на вас, бережно хранить традиции, которые вы заложили.

От всей души желаю вам доброго здоровья, тепла и заботы ваших близких!

С праздником! С Днём Победы!" - говорится в тексте поздравления.

Сегодня в Казахстане и в ряде стран мира отмечается День Победы.

Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев возложил цветы к монументу Отан қорғаушылар. Отдать дань Великой Победе пришли депутаты Парламента РК, члены правительства РК, ветераны Великой Отечественной войны и рядовые граждане. 9 мая с утра на площади у монумента Отан қорғаушылар звучали песни военных лет, а у Вечного огня был построен Почетный караул.

В Алматы жители и гости города пришли в парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев, чтобы почтить память погибших в Великой отечественной войне. На торжественной церемонии участвовали ветераны ВОВ, рота почетного караула, военно-духовой оркестр и другие. Собравшиеся почтили память павших воинов минутой молчания. Аким Алматы Бауржан Байбек отметил, что молодежь должна помнить великий подвиг ветеранов, знать о вкладе Казахстана и нашего родного края в победу.

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