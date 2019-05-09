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Назначен посол Казахстана в Малайзии

Им стал Болат Иманбаев.

Фото : mfa.gov.kz9 мая 2019, 12:36

Указом Главы государства Иманбаев Болат Бариевич назначен послом Казахстана в Малайзии, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

На этом посту он сменил Сарекенова Данияра Кабидоллаевича, который был освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.

Болат Иманбаев родился 31 января 1968 года в Акмолинской области. В 1990 году окончил Московский государственный университет им. М. Ломоносова.

Трудовой стаж:

- Главный специалист Аппарата акима Акмолинской области;

- Председатель Комитета по внешнеэкономической связи Акмолинской области;

- Руководитель консульского пункта Министерства иностранных дел РК г. Астана (1997-1998);

- Первый секретарь управления государственного протокола, советник министра, начальник отдела Комитета по делам СНГ Министерства иностранных дел РК, первый секретарь, советник Посольства Республики Казахстан в Литве (1998-2004);

- Директор департамента экономического и гуманитарного сотрудничества Министерства иностранных дел РК (2004-2005);

- Советник посольства Республики Казахстан в ФРГ (08.2005);

- Директор департамента международного сотрудничества Министерства индустрии и новых технологий РК;

- Советника-посланника Посольства Казахстана в России;

- Генеральный консул Республики Казахстан в Санкт-Петербурге (с 11.2017)


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