Парад Победы начался на Красной площади в Москве

Нурсултан Назарбаев прибыл в Москву по приглашению Владимира Путина.

Парад в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войны начался на Красной площади с выноса знамени Победы, в этом году особенностью главного смотра Вооружённых сил является первый выезд новых автомобилей-кабриолетов Аurus, передает РИА Новости.

Пешая колонна сформирована из 35 парадных расчётов, в состав входят офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских и нахимовского училищ, кадетских корпусов и участников всероссийского движения "Юнармия", а также представители других силовых ведомств. Впервые парадные расчеты Рязанского десантного училища, 131-го парашютно-десантного полка и 2-й мотострелковой дивизий пройдут с новейшим автоматом АК-12.

По традиции механизированную колонну возглавит легендарный танк Т-34, за которым следуют колонны автомобилей "Тигр-М" с боевыми модулями "Арбалет-ДМ" и самоходными противотанковыми ракетными комплексами "Корнет-Д1", защищенных автомобилей "Тайфун-К" 4х4. Следом двигаются боевые машин пехоты "Курганец-25" и БМП-3, танки Т-14 "Армата" и машины поддержки танков БМПТ, танки Т-72БЗ, боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ.

Читайте также: Назарбаев принимает участие в параде Победы на Красной площади

После колонну продолжат самоходные артиллерийские установки "Мста-С". За ними опять проедет БТР-82А, за которым последуют самоходные пусковые установки ракетных комплексов оперативно-тактического класса "Искандер-М". После этого появятся четыре реактивных системы залпового огня "Смерч". Затем наступит очередь систем противовоздушной обороны – на Красной площади покажутся комплексы "Тор-М2" и "Бук-М2", а также "Панцири-М" и С-400.

После "зениток" по брусчатке проедут защищенные машины "Тайфун-У" и "Тайфун-К", а также автомобили "Тигр", "Патруль" и "Урал" Росгвардии. Предпоследними в механизированной колонне станут три пусковые установки ракетных комплексов "Ярс", а закроет ее новейший БТР "Бумеранг".

Если непогода не помешает пролёту авиации, то зрители увидят 74 воздушных судна. Это вертолёты Ми-26, Ми-8АМТШ, Ми-28Н, Ка-52, Ми-24, самолеты Су-35С, Су-30СМ, Су-34, МиГ-31, МиГ-29СМТ, А-50У, Ил-76МД, Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3, Ил-78 и другие.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!