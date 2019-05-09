500 тысяч тенге получат ветераны войны Алматинской области

С поздравительной речью в Талдыкоргане выступил аким области Амандык Баталов.

День победы празднуют в Талдыкоргане. В областном центре празднование начались с возложения цветов к Вечному огню, в котором участвовал аким Алматинской области Амандык Баталов. Почетные места на церемонии заняли ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла. Продолжилось все минутой молчания и оружейным залпом, передает Zakon.kz

Основные мероприятия прошли в парке "Жастар", где с раннего утра было многолюдно. Зрителям был представлен праздничный концерт с песнями, танцами военного периода.

С поздравительной речью выступил аким области Амандык Баталов.

- Прошло уже 74 года как отгремели последние залпы Великой Отечественной войны. Но чем больше временной барьер отделяет нас от героических лет, тем яснее становится величие бессмертного подвига, тем ярче горит память о нем, передаваясь от поколение к поколению, от сердца к сердцу. Сегодня, в этот праздник славы и доблести, мы склоняем головы перед павшими на поле битвы. В области осталось 91 ветеран и десять тысяч тружеников тыла. Спасибо вам за то, что и сегодня вы продолжаете уверенно держать строй, помогая воспитывать молодое поколение казахстанцев. Своим примером учите быть истинными патриотами своей страны. Мы гордимся вами и равняемся на вас, - сказал он.

Подчеркнем, аким Алматинской области Амандык Баталов в канун Дня победы встретился с ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками тыла, людьми военного поколения, где сообщил, что в качестве материальной поддержки в этом году ветераны войны получат выплаты в размере 500 000 тенге.

В свою очередь, ветераны войны Берлибек Ыскаков, Алтынай Есболатова, Сарсенбай Кантарбаев и другие, поблагодарив Первого Президента страны, Елбасы Нурсултана Назарбаева, главу государства Касым-Жомарта Токаева и руководство области за всемерную поддержку и заботу, также поделились воспоминаниями тех времен.

Яркой точкой представления стало шествие "Батырларға тағзым", в котором участвовали более тысяча талдыкорганцев и гостей города, с раннего утра прошедших торжественным маршем по центральным улицам города до парка "Жастар".

В завершение для ветеранов был накрыт праздничный обед, а рядом с палаткой, где проходил обед, танцевали под фронтовые песни. Там же работала полевая кухня.

Вечером в парке "Жастар" ожидается диско-программа и торжественный салют. Кроме того, на ипподроме "Талдыкорган" организованы республиканские соревнования по национальным видам конного спорта.

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