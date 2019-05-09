Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Выступление под музыку Димаша принесло российской гимнастке первое место

Александра Солдатова завоевала золотую медаль на этапе мирового кубка вызова по художественной гимнастике.

Фото : cska.ru9 мая 2019, 14:30

Спортсменка из России Александра Солдатова завоевала золотую медаль на этапе мирового кубка вызова по художественной гимнастике. Соревнования прошли в испанском городе Гвадалахара, пишет Sputnik Казахстан.

Солдатова стала лучшей в упражнениях с булавами, лентой, обручем и мячом. Свое выступление она сопроводила песней Димаша Кудайбергена "Любовь уставших лебедей".

"Выступление талантливых спортсменов на чемпионате мира в Италии и в Испании, которые прошли на днях. От всей души желаю вам больших побед. Никогда не забуду, как феерично наш Денис выступал под SOS", - написал на своей странице в Instagram Димаш Кудайберген.

Премьера клипа на песню "Любовь уставших лебедей" состоялась на телеканале МУЗ-ТВ 18 апреля текущего года. Автором песни выступил российский миллиардер Михаил Гуцериев, музыку написал композитор Игорь Крутой, а клип снял украинский режиссер Алан Бадоев. По словам Бадоева, основная идея клипа перекликается с легендой об однокрылых ангелах, которые способны летать исключительно в паре.

Съемки клипа проходили в Испании и на Украине. Впервые эту композицию Димаш Кудайберген исполнил в ноябре прошлого года в Кремлевском дворце.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты