Выступление под музыку Димаша принесло российской гимнастке первое место

Александра Солдатова завоевала золотую медаль на этапе мирового кубка вызова по художественной гимнастике.

Спортсменка из России Александра Солдатова завоевала золотую медаль на этапе мирового кубка вызова по художественной гимнастике. Соревнования прошли в испанском городе Гвадалахара, пишет Sputnik Казахстан.

Солдатова стала лучшей в упражнениях с булавами, лентой, обручем и мячом. Свое выступление она сопроводила песней Димаша Кудайбергена "Любовь уставших лебедей".

"Выступление талантливых спортсменов на чемпионате мира в Италии и в Испании, которые прошли на днях. От всей души желаю вам больших побед. Никогда не забуду, как феерично наш Денис выступал под SOS", - написал на своей странице в Instagram Димаш Кудайберген.

Премьера клипа на песню "Любовь уставших лебедей" состоялась на телеканале МУЗ-ТВ 18 апреля текущего года. Автором песни выступил российский миллиардер Михаил Гуцериев, музыку написал композитор Игорь Крутой, а клип снял украинский режиссер Алан Бадоев. По словам Бадоева, основная идея клипа перекликается с легендой об однокрылых ангелах, которые способны летать исключительно в паре.

Съемки клипа проходили в Испании и на Украине. Впервые эту композицию Димаш Кудайберген исполнил в ноябре прошлого года в Кремлевском дворце.

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