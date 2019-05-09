Как встретили День Победы в Нур-Султане и Алматы

Тысячи людей вышли на улицы в годовщину Победы.

В Нур-Султане и Алматы проходят праздничные мероприятия в честь Дня Победы, сообщает Zakon.kz.

Накануне Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев возложил цветы к монументу Отан қорғаушылар, акимы городов поздравили жителей с праздником.

Фото: Акорда.

Аким Алматы Бауржан Байбек в Парке 28 панфиловцев.

В данный момент по улицам южной столицы проходит шествие "Мәңгілік Даңқ – Бессмертный полк", а у Мемориала славы развернута полевая кухня. На территории парка выставлены ретро-автомобили и установлены тематические малые архитектурные формы.

В Нур-Султане также прошла акция "Жаужүрек полк - Бессмертный полк"

Потомки воевавших в годы Великой Отечественной войны или работавших в тылу сегодня, 9 мая, пронесли под одной из главных столичных улиц портреты своих героических родственников.

Акция "Жаужүрек полк - Бессмертный полк" стартовала от площади у монумента Қазақ елі, по проспекту Тәуелсіздік до площади "Отан қорғаушылар". В этом году, как и в предыдущие, участие в ней принимают тысячи граждан. В общей сложности в шествии участвовало от 10 до 20 тысяч человек. Они несли портреты своих родственников, которые воевали в годы ВОВ или трудились в тылу под лозунгом "Все для фронта". Шествие растянулось на несколько километров. Протяженность маршрута следования колонны составила около 3500 метров. На маршруте прохождения полицейские оградили улицу для обеспечения безопасности шествия, а также координировали поток.

Каждый гражданин в этот день мог принести фото родственника - ветерана, участника войны либо просто транспарант с фамилией и именем, званием, пронести фото/транспарант по улицам столицы и тем самым почтить память отдавших свои жизни.

Ветеранов Великой Отечественной войны в Нур-Султане осталось немного - меньше 100 человек. В этот раз около памятника "Отан қорғаушылар" пришли единицы участников войны.

В этом году около 25 тысяч человек приняли участие в шествии "Жаужүрек полк – Бессмертный полк" в столице. В нем приняли участие не только жители города, но и соседних регионов, в том числе из Караганды, Кокшетау, Павлодара, Петропавловска, Костаная, Степногорска, а также из Алматы. Приехали также из-за рубежа.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!