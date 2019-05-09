В Акмолинской области празднуют День Победы

День Победы в Акмолинской области никого не оставляет безучастным. В каждой семье хранятся воспоминания ветеранов, тружеников тыла.

9 мая в Кокшетау состоялось празднование 74-ой годовщины Победы, передает Zakon.kz со ссылкой на управление внутренней политики.

Почтить память павших в войне и отдать дань уважения ветеранам пришли тысячи акмолинцев. Здесь с утра громко вещала радиогазета, рассказывая о ратном подвиге народа, выступали воспитанники школьных военно-патриотических клубов, на аллее городского парка была организована тематическая выставка военных лет.

С поздравительной речью к присутствующим обратился аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев.

- Победа в мае 45-го – это светлый символ верности своей Отчизне, который живет в каждом из нас. Символ единства многонационального народа Казахстана, его безграничной преданности своим корням и своей истории. Сегодня наша задача - уберечь этот мир, доставшийся такой дорогой ценой, приложить все усилия для сохранения единства народа Казахстана, – подчеркнул руководитель региона.

Участники масштабного театрализованного представления "Ел аңсаған – Ұлы Жеңіс" смогли отразить все вехи войны 1941-1945 годов, передав трагизм и величие, скорбь и радость того времени. В кульминационный момент над площадью пролетел самолет, с которого были сброшены листовки с надписью: "Жеңіс күнімен!", "С победой!".

Масштабная общественная акция "Бессмертный полк" нашла отклики в сердцах многих жителей области, порядка 2 тысяч сотни кокшетауцев в очередной раз прошли по главной улице города и аллее Славы с портретами своих родных - фронтовиков. Отметим, из Акмолинской области было призвано 90 тыс. человек, вернулось лишь чуть более 37 тысяч.

Аким области возложил корзины с цветами к памятникам Герою Советского Союза, академику Малику Габдуллину и дважды Герою Советского Союза, летчику-штурмовику Талгату Бегельдинову.

Под сопровождение духового оркестра шествие продолжилось до самого мемориала Вечному огню.

Для ветеранов войны и тружеников тыла была развернута военно-полевая кухня. А на вечер запланирована праздничная концертная программа "Ұлы Жеңіс әндері!", которая завершится большим салютом.

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