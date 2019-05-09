Юные алматинские спортсмены почтили память погибших в войне

В мероприятии приняло участие более 300 детей.

Воспитанники спортивно-развлекательного комплекса «Баганашил» почтили память погибших в Великой Отечественной войне, сообщает Zakon.kz.

Праздничная акция стартовала ранним утром с построения торжественного парада, в котором приняло участие более 300 детей. Также в СРК «Баганашил» в рамках празднования Дня Победы состоялся уже традиционный «Бессмертный полк Баганашила». Еще до начала мероприятия внуки и правнуки героев войны показывали друг другу фотографии, делились рассказами о подвигах своих близких. Уже будучи в строю, они гордо шагали с фотографиями своих родных.

С таким же патриотическим настроем начался праздничный концерт, в котором дети порадовали гостей и ветеранов своими талантами. Наверное, не было ни одного человека, который бы не пустил украдкой слезу, слушая проникновенные строчки военных стихов из уст самых маленьких воспитанников, или пронизанные разлукой всем известные фронтовые песни, исполняемые ребятами постарше, или переносясь на 74 года назад, разглядывая сентиментальные акробатические и танцевальные номера молодых спортсменов.

Растроган до глубины души был и Иван Ролдугин, ветеран войны. Иван Иванович, несмотря на свой преклонный возраст, каждый год с удовольствием принимает участие в данном мероприятии. Он похвалил детей за старания и напомнил о важности патриотического воспитания молодежи: «Мы жили в другое время. Мы были людьми, которые верили в светлое будущее и защищали Родину. Этим жили и гордились этим. Сегодня молодежь живет в другой формации. Поэтому необходимо больше говорить с ними о важных исторических событиях и не только один раз в год. Когда спрашиваешь у молодых, что они знают о войне, они отвечают, что кто-то с кем-то когда-то воевал. Вот, недавно встретил второклассника, у него мама работает в библиотеке. Я спрашиваю у него, что он знает о 28-ми панфиловцах, а он ничего не знает. И тогда я ему стихотворение об их подвиге прочитал. Но хочу отметить, сегодняшнее мероприятие мне очень понравилось, потому что здесь ребята воспитаны в другом духе – правильно. Жаль, что в масштабе города это всего лишь крупица. Надо, чтобы таких организаций было больше».

О том, что правильное воспитание детей - залог нашего будущего, говорит и президент СРК «Баганашил» генерал-майор Павел Новиков. Это через его отеческие руки прошли десятки тысяч детей, и это было его идеей организовать в этот день особенный праздник.

- Наши отцы и деды сражались в этой войне, у них были идея, стремления, и многие свои жизни на поле брани положили, - сказал генерал. - Если мы не будем говорить, и не будем помнить о тех тяжелых годах, у нас не будет будущего. Я с удовольствием и гордостью наблюдал, как проходил парад, как дети старались, с каким желанием и удовольствием проводили они праздничный концерт. Вот наше будущее! Если мы сейчас не воспитаем правильно молодое поколение, то завтра нам не на кого будет надеяться. Я уверен, на тех ребят, которые прошли нашу школу, секции, можно будет положиться. Эти люди не отвернутся. У нас занимается свыше 1200 детей. Они, по сути, с детства военные люди, они приучены к порядку, они умеют трудиться, справляться с трудностями и умеют достойно вести себя в обществе.

После официальной части в течение дня на территории комплекса прошли в память о погибших в ВОВ соревнования по футболу, теннису, спортивной и художественной гимнастике. Завершающим этапом празднования Дня победы станет 10 мая, когда на стрелковом стенде «Баганашил» пройдет турнир по стендовой стрельбе.

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