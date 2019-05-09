Самый быстрый поезд представили в Японии
Он может развивать скорость до 320 км в час.
Япония представила в четверг новый скоростной поезд Alfa-X для линий Синкансэн, который будет развивать скорость до 360 километров в час. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на газету "Иомиури".
Это будет самый быстроходный в Японии поезд. До сих пор поезда Синкансэн развивали скорость до 320 километров в час.
Железнодорожная компания JR East планирует пустить в тестовом режиме Alfa-X в пятницу между станциями Сэндай и Син-Аомори, поезд будет курсировать там два раза в неделю.
Похожий на стрелу поезд имеет серебряный корпус и две зеленые линии, идущие от стилизованной буквы "Х" за кабиной машинистов по длине всех 10 вагонов.
В 2030 году такие поезда будут ходить между северо-восточными районами острова Хонсю и Хоккайдо.
ひとりごと— シャオリーノ (@G3YXbKpR9ppdYVY) 9 мая 2019 г.
JR東日本の新型試験車『ALFA-X』が完成したようだ
やはり鼻の長さはケタ違いのように感じる
自分が見られるのはもう少し先だ
ではここで、記事のALFA-X画像に似た角度で撮った #N700S ４枚と比較してみましょう
JR東日本とJR東海での高速化への考え方の違いが解りますか？ https://t.co/ddveqHD4nn pic.twitter.com/0cyTmlJ50a
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