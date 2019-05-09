Алматинские курсанты посетили фронтовиков и поздравили их с Победой

Ветераны получили подарки и охотно пообщались с ребятами.

Курсанты Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи посетили ветеранов Великой Отечественной войны – Владимира Андреева, Мурата Сарсембина, Самуила Киля, Егора Долидуду, Елизавету Филатову, сообщает Zakon.kz.

Фронтовики получили поздравления, подарки и охотно пообщались с курсантами. Ребятам выпала уникальная возможность узнать о тех далеких событиях войны от самих участников и очевидцев и лично задать им вопросы. Владимир Андреев был призван в армию в 1942 году в возрасте 17 лет, воевал на Белорусском фронте, был начальником боевого расчета артиллерии. Он участник многих боевых операций. За отвагу, смелость и мужество Владимир Иванович был награжден различными медалями и орденами.

По историческим данным в период Великой Отечественной войны находилось более 200 тысяч врачей и свыше 500 тысяч фельдшеров, медицинских сестер, санитаров, многие из которых погибли в огне боев.

- Смертность медработников была на втором месте после стрелковых, - говорит младший сержант Елизавета Филатова, которая в суровые военные годы была медсестрой. - Под смертельным огнем выносили мы раненых с поля боя, доставляли их в медицинские пункты, оказывали необходимую помощь, а затем эвакуировали в госпитали и дальше в тыловые специализированные учреждения.

Курсанты с гордостью говорят, что ветераны, за плечами которых годы тяжелейшего военного времени, являются для них примером мужества, самоотверженности, стойкости, любви к Родине. "Время неумолимо, и лучшее, что мы можем сделать для героев Отечества, это знать их отвагу и мужество, проявленные в годы войны, и передавать из поколения в поколение, чтобы никто не был забыт и ничто не было забыто", - отметили они.

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