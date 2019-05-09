В Караганде празднуют День Победы

За годы Великой Отечественной войны на фронт ушли 59 935 карагандинцев, из них вернулись 34 352, погибли 25 583 и пропали без вести 9 399 человек.

С шествия "Батырларға тағзым" в Караганде начались праздничные торжества в честь 74-й годовщины Великой Победы. Карагандинцы пронесли по городским улицам портреты не только своих предков, но и казахских батыров: Батыра Баяна, Жидебай батыра, Аралбай батыра и других, передает Zakon.kz со ссылкой на УВП региона.

Митинг-реквием состоялся на мемориале Вечного огня. Карагандинцы почтили память павших воинов минутой молчания и оружейными залпами.

- Это самый священный праздник нашей страны. У каждой семьи с войной связана своя история. У каждого из нас своя боль, незаживающая рана. Вместе с нами незримо здесь, у Вечного огня, присутствуют наши деды и прадеды - те, кто не вернулся с войны, те, кто ушел от нас уже в мирное послевоенное время, - сказал Ерлан Кошанов в своем выступлении.

Карагандинцев поздравил ветеран Великой Отечественной войны Беркут Есжанов. Он поделился воспоминаниями и дал напутствие молодым, подчеркнув, как важно сохранять мир. Фронтовик рассказал о подвиге Нуркена Абдирова, который боец совершил в 23 года. Летчик-карагандинец направил свой пылающий самолет в колонну бензовозов противника, пожертвовав тем самым собственной жизнью.

9 мая карагандинцы возложили цветы к мемориалу Вечного огня и памятнику Герою Советского Союза Нуркену Абдирову, которому в этом году исполнилось бы 100 лет.

Празднования продолжились в парке Победы. Вечером здесь состоится театрализованное представление, посвященное подвигу Нуркена Абдирова. Со сцены зачитают фронтовое письмо летчика родителям.

В хореографической зарисовке покажут отправку солдат на фронт.

Ерлан Кошанов побывал в гостях у ветеранов Асылхана Омарханова и Марии Шинкевич и поздравил фронтовиков с Днем Победы.

Торжества завершатся праздничным салютом в парке Победы.

За годы Великой Отечественной войны на фронт ушли 59 935 карагандинцев, из них вернулись 34 352, погибли 25 583 и пропали без вести 9 399 человек.

Награждены орденами и медалями за героизм 6 587 карагандинцев. 34 наших земляка удостоены звания Героя Советского Союза.

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