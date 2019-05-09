Более 104 тысяч восточноказахстанцев участвовали в мероприятиях, посвященных Дню Победы

Главными участниками торжества по традиции стали ветераны ВОВ, труженики тыла, а также воины-интернационалисты, представители ветеранских организаций.

В Усть-Каменогорске в торжественном шествии "Батырларға тағзым" - "Память героям", посвященном 74-й годовщине Победы, прошли жители и гости города. Представители самых разных поколений вышли на улицы с фотографиями своих родных и близких, ветеранов войны и труда. Великая Отечественная война – это часть истории каждой семьи, передает Zakon.kz со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

В Усть-Каменогорске бесконечный людской поток разлился от речного вокзала до Мемориала Славы. Поток нашей общей памяти, где все – и стар, и млад – в одном строю с героями той страшной войны.

Плечом к плечу шли тысячи людей. Среди них был и аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов. Он нес портрет своего отца, участника ВОВ.

С фотографий, порой чудом сохранившихся, на нас смотрят молодые люди, жизнь которых перевернула война.

Правнучка ветерана Великой Отечественной войны Базиолды Рапиева Алима рассказывает, чей портрет она держит в руках:

– Мой прадедушка внес свой вклад в Победу. Он был рядовым, служил в 61-м гвардейском стрелковом полку. Кстати, его именем названа одна из улиц в селе Каратал Зайсанского района.

Первоклассник Данил еще мало знает о Великой Отечественной войне, но сегодня он с гордостью несет портрет своего прадеда Анатолия Феклистова. И мечтает, как он, стоять на страже своей Родины.

– Для меня участие в шествии – это гордость за моего отца, который прошел всю войну от Москвы до Берлина, но не дожил до наших дней, – рассказывает участник акции Наталья Баркалова.

– Пройти по городу в этот замечательный праздник с его портретом – огромная для меня честь.

Несмотря на возраст ветераны настойчиво отказываются ехать к Мемориалу Славы на машине, а идут вместе с земляками, как в молодые годы. Это же их праздник!

Жениспеку Инисову за 90, а он – в строю. Ветеран воевал на Ленинградском фронте.

– 9 Мая – это день гордости. Я хочу поздравить всех с великим праздником и пожелать молодому поколению никогда не знать, что такое война, – сказал фронтовик.

Ветеран Афганской войны Талгат Сапаров не понаслышке знает о войне.

– Низкий поклон и благодарность дорогим ветеранам за мир, за наше настоящее и будущее наших внуков и правнуков, – поделился он.

Стройными рядами прошли в памятном шествии Победы более 25 тысяч жителей и гостей города.

Возглавлял колонну торжественный духовой оркестр концертного объединения "Ертіс концерт". Вдоль движений колонны то и дело разворачивались театрализованные действия с реконструкцией военных событий.

В параде также приняли участие 12 молодых кадетов из Индии. Они приехали в Усть-Каменогорск для обмена опытом со студентами ВКГТУ им. Д. Серикбаева. Гости заверили, что знают о событиях Великой Отечественной войны и чтут память всех, кто пал смертью храбрых на полях сражений.

Когда бесконечная людская река проследовала к Монументу Славы, аким ВКО Даниал Ахметов в своем обращении к ветеранам Великой Отечественной войны и ко всем собравшимся отметил, что День Победы – священный и дорогой для каждого праздник, который подарили представители героического поколения.

– Дорогие ветераны и труженики тыла! Ваше поколение, которое испытало на себе тяжесть и боль этой страшной войны, является гордостью нашего общества. Уважение к вам – в сердце каждого из нас. В ваших сединах отражается героический путь Победы. Низкий поклон вам за мирное небо над головой. Для нас ваша жизнь будет примером доблести и высокого патриотизма! Здоровья и благополучия вам и вашим близким! Пусть небо над нашей Родиной будет всегда мирным! – пожелал ветеранам Даниал Ахметов.

От имени участников Великой Отечественной войны выступил ветеран Михаил Кравченко, отметивший значимость праздника Победы.

– Сегодня большой праздник, который важен для всех поколений, – отметил фронтовик. – Старшие должны всегда помнить о важности этого дня, а подрастающая молодежь – узнавать об этом как можно больше и гордиться своими предкам

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