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Воздушную часть парада в Москве отменили

Причиной стала плохая погода.

Фото : © Виталий Костеников / LIFE9 мая 2019, 16:32

В этом году воздушная часть Парада Победы на Красной площади в Москве проводиться не будет из-за плохой погоды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в силовых структурах.

— Задействованные для участия в Параде Победы на Красной площади самолеты и вертолеты вернутся на аэродромы базирования, — отметил представитель силового ведомства.

Над Москвой должны были пролететь свыше 70 боевых машин. По традиции открыть воздушную часть парада должен был крупнейший в мире военно-транспортный вертолет Ми-26 в сопровождении четырех Ми-8. За ними последовали бы боевые и ударные винтокрылые машины: Ми-28Н, Ми-35, Ка-52. Также планировалось, что будут задействованы бомбардировщики, истребители, штурмовики.


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