Около 3000 человек возложили цветы к Вечному огню в Атырау

В возложении цветов к Вечному огню приняло участие около 3000 человек.

В День Победы около трех тысяч атыраусцев почтили память погибших в Великой Отечественной войне, поучаствовав в церемонии возложения цветов к монументу Вечного огня, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Региональную службу коммуникаций Атырауской области.

- Поздравляю всех с этим великим днем – Днем Победы. Мужество и отвага героев войны навсегда останется в памяти человечества. Миллионы людей сложили свои головы на полях сражения, погибли за наше мирное будущее, - сказал аким Атырауской области Нурлан Ногаев.

– Свой вклад в приближение долгожданной Победы внесли и жители Атырауской области. Более 73 тысяч человек ушли на фронт, из них 25 тысяч не вернулись домой. Мы помним их подвиг, склоняем головы. Глава региона отметил, что в Казахстане нет ни одной семьи, которой бы не коснулось пламя войны. Тысячи воинов ушли на фронт, тысячи наших земляков работали в тылу, обеспечивая армию боеприпасами, продовольствием, одеждой и всем необходимым. На защиту родной земли поднялся весь народ и сумели отстоять право на мирную жизнь.

- Мы в неоплатном долгу перед Вами. Могу заверить вас, ветераны войны и труда, тыловики, что будем чтить память павших героев и тех, кто по сегодняшний день находится в строю. Ваш жизненный путь – яркий пример для военно-патриотического воспитания подрастающего поколения. Спасибо Вам, за ваш подвиг, за ваш труд, - отметил Нурлан Ногаев.

В возложении цветов к Вечному огню приняло участие около 3000 человек.

Собравшиеся поздравляли ветеранов и выражали им благодарность. В парке развернули полевую кухню, каждый желающий мог отведать солдатской каши. Было организовано военно-театрализованное представление, звучали песни военных лет.

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