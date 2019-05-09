Жетысуйцы отпраздновали День Победы

С поздравительной речью к жителям области обратился аким области Амандык Баталов.

Праздничное мероприятие "Ұрпаққа ұран болған Ұлы Жеңіс" состоялось 9 мая в парке "Жастар" Талдыкоргана в честь Дня Победы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Алматинской области.

По традиции мероприятие началось с торжественной церемонии возложения цветов к Обелиску Славы в центральном парке культуры и отдыха. У Вечного огня ветераны вместе с акимом области Амандыком Баталовым почтили память павших минутой молчания и оружейным залпом.

Памятное шествие "Батырларға тағзым", посвященное участникам Великой Отечественной войны, началось на центральной площади. Родственники ветеранов прошли торжественным маршем, всего в памятном шествии приняло участие более тысячи человек.

Праздничная программа в парке "Жастар" началась с театрализованного представления, рассказывающем о военном времени, о сложном пути к Победе, о ценности мира, любви к Родине.

С поздравительной речью к жителям области обратился аким области Амандык Баталов:

- Дорогие ветераны, труженики тыла, жетысуйцы! Прошло уже 74 года как отгремели последние залпы Великой Отечественной войны. Но чем больший временной барьер отделяет нас от тех героических лет, тем яснее становится величие бессмертного подвига, тем ярче горит память о нем, передаваясь от поколения к поколению, от сердца к сердцу. Сегодня, в этот праздник славы и доблести, мы склоняем головы перед павшими на поле битвы. Мы преклоняем колени перед фронтовиками, отстоявшими мир, свободу и независимость. Мы благодарим всех тех, кто не жалея сил, трудился день и ночь в тылу. Спасибо вам за то, что и сегодня вы продолжаете уверенно "держать строй", помогая воспитывать молодое поколение казахстанцев, учите быть истинными патриотами своей страны. Для нас, для будущих поколений вся ваша жизнь – пример для подражания. Мы гордимся вами и равняемся на вас! - сказал А. Баталов.

Продолжая выступление, аким области отметил:

- Тяжелые годы войны – это не только наша история, но и ценнейшие уроки для будущего. У нас одна страна – одна судьба, и мы должны ценить и беречь тот мир, который ценой неимоверных усилий нам подарили наши героические предки. Низкий поклон вам, дорогие ветераны! Желаю вам долгих лет жизни, крепкого здоровья, бодрости духа, заботы и любви ваших потомков. Всем вам, дорогие земляки, счастья, благополучия и успехов! - подытожил А.Баталов, сообщив, что к 9 Мая ветеранам ВОВ из областного бюджета выделено по 500 тысяч тенге единовременной материальной помощи.

Концертная программа с участием звезд казахстанской эстрады, популярных артистов и творческих коллективов области продолжила праздничную программу.

По традиции в парке работала полевая кухня, где каждый желающий мог попробовать солдатскую гречневую кашу с тушенкой. Посетив полевую кухню, аким области побеседовал с ветеранами и еще раз поздравил с Днем Победы.

Стоит отметить, что на ипподроме "Талдықорған" в честь 9 Мая проходят конно-спортивные игры. А вечером для молодежи в парке "Жастар" будет организована диско-программа.

Важно напомнить, что из Алматинской области на фронт в годы Великой Отечественной войны ушло боле 120 тысяч человек, 50 тысяч из них не вернулись домой. 52 солдата-жетысуйца удостоены звания "Герой Советского Союза". 10 воинов из легендарной 28-ой Панфиловской дивизии - из Алматинской области. На сегодня в регионе проживает 91 ветеран ВОВ, более 10 тысяч тружеников тыла.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!