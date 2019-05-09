Торегали Тореали приехал в колонию

Вместе с Ерболатом Толегеном он организовал благотворительный концерт.

9 мая отмечается 74-годовщина Дня Великой Победы. Осужденные, отбывающие наказание в местах не столь отдаленных, не остались в стороне от праздника Дня Победы. Во всех учреждениях УИС страны прошли разнообразные мероприятия, позволившие осужденным тем или иным образом отдать дань уважения этому великому дню, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета УИС МВД РК.

Представитель казахстанской эстрады Торегали Тореали вместе со своим коллегой по цеху Ерболатом Толегеном посетили учреждение ЛА-1558 и организовали благотворительный концерт для лиц, отбывающих наказание в этой колонии.

- День Победы – это праздник, который объединяет всех людей. Сегодня его отмечают все, в том числе и осужденные. К нам приехали звезды эстрады во главе с Торегали Тореали и поставили благотворительный концерт, где осужденные могли послушать голос талантливого певца. Многие не ожидали, так как видели его только по телевизору. В этот раз он сам приехал и обрадовал людей, находящихся в учреждении, за что мы благодарны им. В знак благодарности осужденные подарили ему сувениры, сделанные своими руками, - отметил начальник учреждения ЛА-1558 ДУИС по Алматинской области М.А. Арыстанов.

День Победы традиционно отмечается в колониях ежегодно. В этом году праздник отличался в учреждениях УИС Павлодарской области тем, что осужденные вышли на шествие "Бессмертный полк". Предварительно в акции приняли участие порядка 300 осужденных.

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