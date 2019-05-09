Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Пассажирский автобус врезался в ограждение в Нур-Султане

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Фото : pixabay.com9 мая 2019, 20:44

Пассажирский автобус врезался в ограждение на проспекте Кабанбай батыра в Нур-Султане. В салоне находились люди, передает Sputnik Казахстан.

В четверг, 9 мая, автобус №303, двигавшийся по проспекту Кабанбай батыра в сторону поселка Косшы, не справился с управлением и допустил наезд на металлическое ограждение, сообщили в департаменте полиции.

На момент ДТП в салоне общественного транспорта находились пять человек: водитель автобуса и пассажиры не пострадали. В настоящее время сотрудники дорожной полиции выясняют обстоятельства аварии.

Металлическое ограждение выставлено вдоль дороги в связи с монтажно-строительными работами.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты