Пассажирский автобус врезался в ограждение в Нур-Султане

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Пассажирский автобус врезался в ограждение на проспекте Кабанбай батыра в Нур-Султане. В салоне находились люди, передает Sputnik Казахстан.

В четверг, 9 мая, автобус №303, двигавшийся по проспекту Кабанбай батыра в сторону поселка Косшы, не справился с управлением и допустил наезд на металлическое ограждение, сообщили в департаменте полиции.

На момент ДТП в салоне общественного транспорта находились пять человек: водитель автобуса и пассажиры не пострадали. В настоящее время сотрудники дорожной полиции выясняют обстоятельства аварии.

Металлическое ограждение выставлено вдоль дороги в связи с монтажно-строительными работами.

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