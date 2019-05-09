Одиннадцатиклассники столицы начали отказываться от пышных выпускных
На сегодняшний день в столице уже 24 школы отказались от пышного празднования и лимузинов, приняв решение провести данное событие скромно и в стенах школы.
Столичные одиннадцатиклассники начали отказываться от проведения пышных выпускных. Они принимают участие в акции, где их сверстники призывают разумно отнестись к организации школьных выпускных вечеров, передает Елорда Инфо со ссылкой на пресс-службу столичного управления образования.
Challenge, который был инициирован лидерами единой детско-юношеской организацией "Жас Улан" совместно с членами школьных клубов «Адал Ұрпақ», набирает популярность среди молодежи.
На сегодняшний день в столице уже 24 школы отказались от пышного празднования и лимузинов, приняв решение провести данное событие скромно и в стенах школы.
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