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"Арсенал" и "Челси" сыграют в финале Лиги Европы

Финал Лиги Европы пройдет 29 мая на стадионе "Олимпийский" в Баку.

Фото : Pixabay10 мая 2019, 06:01

Финалистами Лиги Европы стали "Арсенал" и "Челси", передает Lenta.ru.

"Арсенал" встретился с "Валенсией" на стадионе "Месталья" в Испании. Английская команда выиграла у хозяев матча со счетом 2:4. Голами со стороны победителей отметились нападающие Пьер-Эмерик Обамеянг на 17-й, 69-й и 88-й минутах матча и Александр Ляказетт на 50-й. От "Валенсии" дубль в ворота противников оформил нападающий Кевин Гамейро на 11-й и 58-й минутах.

Встреча английского "Челси" и немецкого "Айнтрахт Ф" прошла на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне. На 28-й минуте матче счет открыл английский полузащитник Рубен Лофтус-Чик. Ответный гол на 49-й минуте оформил нападающий немецкой команды Лука Йович. В ходе послематчевых пенальти со счетом 4:3 победили хозяева матча.

Финал Лиги Европы пройдет 29 мая на стадионе "Олимпийский" в Баку.


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