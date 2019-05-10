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Названа причина смерти Доренко

Журналиста похоронят на Троекуровском кладбище.

Фото : inforesist.org10 мая 2019, 06:06

Врачи назвали острую сердечную недостаточность предварительной причиной смерти журналиста Сергея Доренко. Об этом сообщил РИА Новости источник в медицинских кругах.

- Когда умирает человек на улице, медики автоматом ставят причину "острая сердечная недостаточность". В случае Доренко - это лишь предварительная версия. Причину смерти покажет только вскрытие, - пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что за минуту причину не узнать, не стоит воспринимать всерьез подобные сообщения.

Доренко умер в четверг в Москве. Как сообщал источник, журналист ехал на мотоцикле, ему стало плохо, после чего он упал. По словам собеседника агентства, смерть носила естественный характер и не была следствием ДТП. Позже информацию о кончине журналиста подтвердила радиостанция "Говорит Москва", главным редактором которой был Доренко.

Журналиста похоронят на Троекуровском кладбище.

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Доренко.

- Беспокойный, неравнодушный человек. Сергей любил наш город. Погиб как жил - на крутом вираже. Честно - страшно жалко. Как будто что-то потеряно. Безвозвратно, - написал Собянин в твиттере.

Сенатор Олег Морозов заявил, что Доренко говорил о том, о чем другие говорить не решались.

- Помню его сюжет про меня в 1999 году. Настолько ярко и зло, что даже не обидно. Не боялся наживать врагов, - отметил парламентарий.

Доренко был талантливым журналистом, имеющим свою точку зрения на происходящие события, сказал сенатор Сергей Лисовский.

- Сейчас таких людей мало, - отметил он.


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