Головкин представил видео с первых тренировок под руководством Бэнкса

Головкин дебютирует под руководством Бэнкса 8 июня в Нью-Йорке в бою с канадцем Стивом Роллсом. Бой пройдет в промежуточном весе, в 164 фунтах.

Экс-чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин опубликовал первые видеофрагменты тренировок с новым наставником Джонатоном Бэнксом, сообщает Sports.kz.

Помимо тренировочного процесса, Геннадий комментирует посещение боя Сауль Альварес - Дэниэл Джейкобс на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, признается, что соскучился по атмосфере большого шоу - это он считает дополнительной мотивацией для себя, а также объясняет, почему решил сменить наставника и как это поможет ему в дальнейшем.

Головкин дебютирует под руководством Бэнкса 8 июня в Нью-Йорке в бою с канадцем Стивом Роллсом. Бой пройдет в промежуточном весе, в 164 фунтах.

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