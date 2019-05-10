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Прогноз погоды на 10 мая. Жара ожидается в Нур-Султане и Алматы

Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, на юге - пыльная буря, на северо-востоке- возможен град.

Фото : Pixabay10 мая 2019, 09:03

Большая часть Казахстана находится под влиянием антициклона, в связи с чем ожидается погода без осадков, лишь на юго-западе, северо-западе, севере республики будут проходить атмосферные фронтальные разделы, где ожидаются дожди с грозами, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет".

Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, на юге - пыльная буря, на северо-востоке- возможен град.

В Туркестанской, днем Кызылординской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, с пыльной бурей. В Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидаются гроза, усиление ветра 15-20 м/с, в Северо-Казахстанской области - туман, в Павлодарской - возможен град. В Акмолинской области ночью и утром местами ожидается туман, утром и днем - гроза. В Жамбылской, днем Восточно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с. В Мангистауской области местами ожидается туман. Днем в Атырауской области ожидается сильная жара.

Погода в Алматы днем 22°, частично облачно.

Погода в Нур-Султане днем 28°, частично облачно.

Прогноз погоды на 10 мая.


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