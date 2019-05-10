Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Алматинской области произошло землетрясение магнитудой 5,2

Эпицентр находился в 356 км от Алматы.

Фото : CC BY 2.010 мая 2019, 10:15

10 мая в 01:15:54 сейсмостанцией Алматы зарегистрировано землетрясение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ДЧС Алматинской области.

Эпицентр находился в 356 км. на северо - восток от Алматы на территории Сарканского района, Алматинской области.

Энергетический класс – 11,0. Магнитуда MPV 5,2. Координаты 45 гр. 12 мин. северной широты, 80 гр. 47 мин. восточной долготы, глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты