В Алматинской области произошло землетрясение магнитудой 5,2
Эпицентр находился в 356 км от Алматы.
Фото : CC BY 2.010 мая 2019, 10:15
10 мая в 01:15:54 сейсмостанцией Алматы зарегистрировано землетрясение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ДЧС Алматинской области.
Эпицентр находился в 356 км. на северо - восток от Алматы на территории Сарканского района, Алматинской области.
Энергетический класс – 11,0. Магнитуда MPV 5,2. Координаты 45 гр. 12 мин. северной широты, 80 гр. 47 мин. восточной долготы, глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.
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