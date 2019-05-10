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Огромный таракан заполз на президента Филиппин

Глава государства пошутил, что таракана подложили представители оппозиционной Либеральной партии.

Фото : zarubejom.ru10 мая 2019, 12:50

Огромный таракан залез на плечо президента Филиппин Родриго Дутерте во время его выступления перед сенатом, передает РИА Новости.

На опубликованных изданием Rappler кадрах видно, что президент не обратил внимания на насекомое на своем теле. Через несколько секунд к нему подбежала помощница и попыталась стряхнуть таракана стопкой бумаг. Затем Дутерте сам убрал его рукой со своей одежды.

Глава государства пошутил, что таракана подложили представители оппозиционной Либеральной партии.


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