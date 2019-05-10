Жертв интернет-мошенника из Нур-Султана просят обратиться в полицию

Мужчина получал доступ к личному кабинету абонентов сотовой связи, откуда переводил денежные средства на карточные счета.

Задержан 43-летний житель Павлодара по подозрению в совершении ряда мошенничеств через сотовую связь, передает Zakon.kz.

Мужчина получал доступ к личному кабинету абонентов сотовой связи, откуда переводил денежные средства на карточные счета. Для этого задержанный по телефону представлялся сотрудником компании и объявлял о выигрыше сотового телефона, а под предлогом получения приза, он просил продиктовать одноразовый пароль виде SMS-сообщения. После чего получал доступ к балансу.

В отношении подозреваемого проводится досудебное расследование по ст. 190 ч.2 УК РК по шести эпизодам.

Пострадавших от подобных действий попросили сообщить в полицию по номерам: 8(7172)71-63-35, 71-60-10, 8-775-821-65-65.

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