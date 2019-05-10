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Роман Скляр посетил ряд предприятий Павлодарского региона

Министр посетил горно-обогатительный комплекс, осмотрел реконструкцию автодороги, а также профессиональный центр.

Фото : Zakon.kz10 мая 2019, 14:07

Министр индустрии и инфраструктурного развития РК побывал с рабочей поездкой в Павлодарской области, передает Zakon.kz

Во время визита Роман Скляр побывал на Бозшакольском горно-обогатительном комплексе ТОО "KAZ Minerals Bozshakol" и ознакомился с работой компании. Напомним, Группа KAZ Minerals – крупнейший производитель меди в Казахстане, ведет операционную деятельность на рудниках открытого типа Бозшаколь в Павлодарской области и Актогай в Восточном Казахстане, трех рудниках и трех обогатительных фабриках в Восточном Казахстане, медно-золотом руднике Бозымчак в Кыргызстане.

Также в ходе рабочей поездки министр осмотрел реконструкцию гарантийных участков автомобильной дороги "Нур-Султан - Павлодар". Всего на сегодняшний день по территории Павлодарской области ведется реконструкция на более 210 километрах дорог.

Кроме того, Роман Скляр посетил Профессиональный учебный центр по подготовке и переподготовке кадров технического и обслуживающего труда для топливно-энергетической отрасли. В центре готовят специалистов для ТОО "Богатырь Комир", которое осуществляет добычу угля в Экибастузском угольном бассейне разрезами "Богатырь" и "Северный", ТОО "Проммашкомплект", занимающееся производством стрелочных переводов, крестовин, ремкомплектов, цельнокатаных ж/д колес, а также для ТОО "Казахстанская вагоностроительная компания", которое производит 2 000 полувагонов и 500 крытых вагонов или 500 платформ в год.


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